Salbris

Festillésime 41 Apple Juice et les P’tits Fils de Jeanine à Salbris

43 Avenue de la Résistance Salbris Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacles.

Apple Juice revisite le répertoire des quatre de Liverpool en interprétant fidèlement les grands succès ainsi que les faces B , souvent méconnues, mais combien délicieuses, de la première période du quatuor (1962-1966). Les P’tits Fils de Jeanine, adeptes de la chanson festive et cuivrée, multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés et légèrement indisciplinés, n’ont qu’une prétention vous faire danser, chanter, vous donner du bonheur en perfusion. 10 .

43 Avenue de la Résistance Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 19 95 accueil-piscine@ccsr.fr

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English :

Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps local authorities and associations to host shows.

L’événement Festillésime 41 Apple Juice et les P’tits Fils de Jeanine à Salbris Salbris a été mis à jour le 2026-05-20 par Conseil Départemental 41