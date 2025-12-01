Festillésime 41 Befana à Chauvigny-du-Perche Chauvigny-du-Perche

Festillésime 41 Befana à Chauvigny-du-Perche

Rue du Perche Chauvigny-du-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

D’après l’album de Sarah K. La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et… Noël ! Seule dans sa cave humide et glacée, la sorcière Befana pique une grosse colère… Pourquoi ? Parce que le 25 décembre approche… et Befana déteste, déteste, DÉTESTE le Père-Noël ! Elle, celui qu’elle aime, c’est le Père Fouettard. Mais voilà, il est tombé dans l’oubli ! Heureusement, Befana n’est jamais à court d’idées ; et après un bon petit somme, elle se met au travail elle va fabriquer une potion qui transformera le Père Noël en… Père Fouettard ! Philtre magique en poche, la voilà qui attend maintenant la nuit de Noël avec autant d’impatience que tous les enfants du monde… mais, mais, mais … Befana n’est pas au bout de ses surprises ! 8 .

Rue du Perche Chauvigny-du-Perche 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 74 91 communication@cchv41.fr

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

