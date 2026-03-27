Festillésime 41 Ben Toury Trio à Selles-sur-Cher

35 Rue Jules Ferry Selles-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacles.

Pianiste, harmoniciste et chanteur autodidacte, Ben Toury est une figure majeure du blues/boogie-woogie européen. Avec trente ans de carrière et 2 000 concerts, il captive le public par sa virtuosité et sa créativité, enchaînant rhythm & blues, boogie-woogie et rock’n’roll avec une énergie contagieuse. 5 .

35 Rue Jules Ferry Selles-sur-Cher 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 95 25 40 communication@selles-sur-cher.fr

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English :

Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps local authorities and associations to host shows.

L’événement Festillésime 41 Ben Toury Trio à Selles-sur-Cher Selles-sur-Cher a été mis à jour le 2026-03-27 par Conseil Départemental 41