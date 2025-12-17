Festillésime 41 Blonde ou Rousse à Chitenay Chitenay

Festillésime 41 Blonde ou Rousse à Chitenay

3 Rue du Hou Chitenay Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Laissez-vous bercer par la douceur de la harpe et la chaleur des whistles.

Le duo interprète des airs et ballades irlandaises emblématiques (The Foggy Dew, Lough Erin Shore, The Skye Boat Song) et des arrangements pour whistle (flûte à six trous) et harpe de la musique de Turlough O’Carolan. 5 .

3 Rue du Hou Chitenay 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 70 42 12 commune-chitenay@orange.fr

English :

Let yourself be lulled by the softness of the harp and the warmth of the whistles.

