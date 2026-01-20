Festillésime 41 Bout d’émotions à Mareuil-sur-Cher

Mareuil-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Théâtre Bouts d’émotions avec Guy Hopfner

Dans ce spectacle, Guy partage ses réflexions sur l’amour, l’amitié, la paternité, la maladie et la religion, ainsi que son expérience de sa dernière opération.

Malgré les épreuves, l’humour est présent à travers des anecdotes. Ce spectacle, qui ne se raconte pas mais se vit, nous rappelle la beauté de la vie et l’importance du bonheur. 10 .

Mareuil-sur-Cher 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 75 15 13 mairie@mareuilsurcher.fr

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Bout d’émotions à Mareuil-sur-Cher Mareuil-sur-Cher a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Sud Val de Loire