Festillésime 41 Chasseur de comètes à La-Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-11 20:00:00

2025-10-11

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Entre chansons originales et reprises revisitées, Chasseur de comètes est une invitation à un voyage musical envoûtant et énergique, où les mélodies pop entêtantes se mêlent à la chaleur

de la chanson française. Avec une énergie communicative et une voix singulière, Mathis Poulin nous transporte dans un univers festif qui rend hommage aux étoiles qui ont jonché son parcours. 5 .

Foyer rural La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 34 66 02 mairie@chapellestmartin.fr

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

