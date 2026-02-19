Festillésime 41 Concert Brahms à Valloire-sur-Cisse

Valloire-sur-Cisse Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Le concert d’ouverture de saison nous permettra d’entendre deux jeunes musiciens exceptionnels jamais venus aux Douves le pianiste Arthur Hinnewinkel, récemment primé au concours Reine Elisabeth et l’altiste Paul Zientara, nommé révélation musicale aux Victoires 2025. 25 .

Valloire-sur-Cisse 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 82 66 contact@lesdouvesonzain.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Concert Brahms à Valloire-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse a été mis à jour le 2026-02-19 par ADT41