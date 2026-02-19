Festillésime 41 Concert Brahms à Valloire-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse
Festillésime 41 Concert Brahms à Valloire-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse dimanche 8 mars 2026.
Festillésime 41 Concert Brahms à Valloire-sur-Cisse
Valloire-sur-Cisse Loir-et-Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.
Le concert d’ouverture de saison nous permettra d’entendre deux jeunes musiciens exceptionnels jamais venus aux Douves le pianiste Arthur Hinnewinkel, récemment primé au concours Reine Elisabeth et l’altiste Paul Zientara, nommé révélation musicale aux Victoires 2025. 25 .
Valloire-sur-Cisse 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 82 66 contact@lesdouvesonzain.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.
L’événement Festillésime 41 Concert Brahms à Valloire-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse a été mis à jour le 2026-02-19 par ADT41