Festillésime 41 Concert de Pâques Barock Madrigal à Veuzain-sur-Loire

Rue de l’Écrevissière Veuzain-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 18:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacles.

Johann Hermann Schein (1586-1630), cantor à Saint-Thomas de Leipzig avant Jean-Sébastien Bach, a marqué son époque par une activité musicale foisonnante. Maître de tous les genres, il intègre les nouveautés italiennes, comme en témoigne son recueil Les Fontaines d’Israël, une suite de vingt-six madrigaux spirituels. Son œuvre, riche et intense, est un monument de la musique baroque

allemande. 25 .

Rue de l’Écrevissière Veuzain-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 82 66 contact@lesdouvesonzain.fr

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English :

Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps local authorities and associations to host shows.

L’événement Festillésime 41 Concert de Pâques Barock Madrigal à Veuzain-sur-Loire Veuzain-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-23 par Conseil Départemental 41