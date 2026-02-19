Festillésime 41 Concert quatuor de saxophones avec piano à Maslives

Rue des Carteries Maslives Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Concert quatuor de saxophones avec piano par le quatuor Azilys et le pianiste Jean-François Bouvery

Le quatuor de saxophones Azilys se joint au pianiste Jean-François Bouvery pour nous offrir un programme de haute volée avec la Rhapsody in Blue de Gershwin et Shéhérazade de Rimski-Korsakov.

Une superbe réalisation spécialement adaptée pour cet ensemble, qui a enthousiasmé le public à de nombreuses reprises. 15 .

Rue des Carteries Maslives 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 73 28 92 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Concert quatuor de saxophones avec piano à Maslives Maslives a été mis à jour le 2026-02-19 par Conseil Départemental 41