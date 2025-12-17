Festillésime 41 Concerto de Deep Purple à Feings

1 Bis Route de l’Orme Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Théâtre du Grand Orme concerto de Deep Purple

Théâtre du Grand Orme concerto de Deep Purple. Quand le classique et le rock s’entremêlent

À l’opposé des orchestrations symphoniques de chansons existantes par les groupes de rock/métal, ce projet créé en 1969 par Deep Purple et le London Symphonic Orchestra est une véritable création sous forme concerto en trois mouvements. Ce projet a réuni dans la même salle tous les milieux sociaux punk, hippies, bourgeois.

Tromboniste à l’Orchestre Symphonique d’Orléans, Jean-Charles Legrand propose d’ouvrir les esprits avec ce concert atypique, adaptation inédite du Concerto de Deep Purple pour groupe de rock, quintette de cuivres et deux percussions. 8 .

1 Bis Route de l’Orme Le Controis-en-Sologne 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 57 05 70 theatre@accordscvl.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théâtre du Grand Orme: Deep Purple concerto

L’événement Festillésime 41 Concerto de Deep Purple à Feings Le Controis-en-Sologne a été mis à jour le 2025-12-17 par ADT41