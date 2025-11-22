Festillésime 41 Danses dans le cadre du Festival Vents d’Automne à Selles-sur-Cher Selles-sur-Cher

Festillésime 41 Danses dans le cadre du Festival Vents d’Automne à Selles-sur-Cher

3 Rue des Pressigny Selles-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Cet orchestre, missionné par la région, n’a de cesse d’élargir et d’enrichir le répertoire des orchestres d’Harmonie. Cette fois encore, il a fait appel à un compositeur, Fabien Waksman pour explorer de nouvelles pistes. La création de Fabien pour danseuses hip hop et orchestre d’harmonie sera, à n’en pas douter, le sommet de cette prometteuse programmation. 10 .

3 Rue des Pressigny Selles-sur-Cher 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 78 82 03 16

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

