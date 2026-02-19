Festillésime 41 De Mozart à de Falla, dialogues intimes à Pruniers-en-Sologne

Pruniers-en-Sologne Loir-et-Cher

Début : 2026-03-14 20:00:00

2026-03-14

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

De Mozart à de Falla, dialogues intimes avec Magali Lauron et Vinh Pham

Concert de musique de chambre pour violon et piano proposant un voyage à travers les époques et les styles, mettant en lumière la richesse et la diversité d’œuvres de Mozart, Brahms, Boulanger ou encore de Falla. 18 .

Pruniers-en-Sologne 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 05 69 37 amis.eglise.pruniers@gmail.com

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

