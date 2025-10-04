Festillésime 41 Emilie Hedou Trio à Roches Roches

Festillésime 41 Emilie Hedou Trio à Roches Roches samedi 4 octobre 2025.

Festillésime 41 Emilie Hedou Trio à Roches

D15 Roches Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Véritable bâton de dynamite soul, jazz et blues, Emilie Hedou dégage une énergie enveloppante avec sa voix ultra puissante digne d’une diva américaine. Son frère de cœur Nicolas Blampain

à la guitare et à l’humour sans fin envoie sa sauce de notes grattées délicates et de voix douce pétaradante. Quant au charismatique Hervé Pouliquen, il offre généreusement autant son sourire que ses notes incandescentes de contrebasse, entrelacées de scat au swing irrésistible. Les trois voix conjuguées et la mise en scène burlesque créent une dynamique remarquable pour ce trio naviguant entre compositions et reprises du répertoire de Nina Simone, Janis Joplin, Tom Waits ou Etta James. 15 .

D15 Roches 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 71 06 64 les.arts.au.tilleul@free.fr

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

L’événement Festillésime 41 Emilie Hedou Trio à Roches Roches a été mis à jour le 2025-09-23 par Conseil Départemental 41