Festillésime 41 Et pataouète, et patatras ! à Mondoubleau

13 Rue Creuse Mondoubleau Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Festillésime 41 Et pataouète, et patatras ! à Mondoubleau. C’est une histoire d’exodes successifs entre 1830 et 1962, de la Sicile à l’Algérie jusqu’à la France. C’est l’histoire de trois hommes sur trois générations. C’est aussi et surtout des contes traditionnels pieds-noirs et l’occasion de faire résonner à nouveau le pataouète, son verbe, son accent, sa musicalité. Ode au vivre ensemble et rappel de sa fragilité. Embarquement pour l’Algérie et un voyage en Méditerranée. Par la compagnie À conter d’aujourd’hui .

13 Rue Creuse Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 90 73 mairie@mairiemondoubleau.fr

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

L’événement Festillésime 41 Et pataouète, et patatras ! à Mondoubleau Mondoubleau a été mis à jour le 2025-10-29 par OT de Vendome Territoires Vendomois