Festillésime 41 J.O.K.E et les Papy’s Rockers à Gièvres

Avenue de la Gare Gièvres Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Le trio vous emmène dans un univers où tout est permis. Une maîtrise parfaite de la scène, un son de qualité et des possibilités innombrables par leur multidisciplinarité guitare à quatre mains, magie de scène comique, compositions humoristiques, ventriloquie et même un petit hommage au groupe britannique Muse. En deuxième partie, le trio vous dévoile la véritable histoire

du rock’n’roll avec la comédie musicale Les Papy’s Rockers, grand moment de musique et d’humour qui réunit les générations dans un même éclat de rire. 10 .

Avenue de la Gare Gièvres 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 98 60 61 contact@gievres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 J.O.K.E et les Papy’s Rockers à Gièvres Gièvres a été mis à jour le 2026-01-20 par Conseil Départemental 41