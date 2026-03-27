Festillésime 41 J.O.K.E et les Papy’s Rockers à Saint-Laurent-Nouan

22 Rue des Écoles Saint-Laurent-Nouan Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacles.

Le trio vous emmène dans un univers où tout est permis. Une maîtrise parfaite de la scène, un son de qualité et des possibilités innombrables par leur multidisciplinarité guitare à quatre mains, magie de scène comique, compositions humoristiques, ventriloquie et même un petit hommage au groupe britannique Muse. En deuxième partie, le trio vous dévoile la véritable histoire

du rock’n’roll avec la comédie musicale Les Papy’s Rockers, grand moment de musique et d’humour qui réunit les générations dans un même éclat de rire. 15 .

22 Rue des Écoles Saint-Laurent-Nouan 41220 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 72 20 88 92 assovsln@gmail.com

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English :

Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps local authorities and associations to host shows.

L’événement Festillésime 41 J.O.K.E et les Papy’s Rockers à Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan a été mis à jour le 2026-03-27 par Conseil Départemental 41