Festillésime 41 Jane Porter Trio à Chémery

Chémery Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Le trio Jane Porter est composé de trois musiciens blésois qui ont déjà fait leurs preuves dans différents groupes renommés Clarisse Millet et Elie Gaulin au chant et à la guitare, Laurent Delaveau au chant et à la contrebasse. Leurs trois voix se marient à merveille.

Le groupe décide de reprendre une variété de chansons très différentes les unes des autres, mais toujours en leur donnant la

même identité folk. Le public s’y reconnaît et aime entendre tous ces tubes réinventés par ces trois musiciens. Succès assuré ! 10 .

Chémery 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 80 24 communication@chemery.fr

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

