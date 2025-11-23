Festillésime 41 Joke Trio à Droué Droué

Festillésime 41 Joke Trio à Droué

Route de Vendôme Droué Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : 2025-11-23

Début : 2025-11-23 14:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Spectacle musico comique en 2 actes !

Le trio vous emmène dans un univers où tout est permis. Une maîtrise parfaite de la scène, un son de qualité, et des possibilités innombrables de par leur multidisciplinarité ; guitare à 4 mains, magie de scène comique, compositions humoristiques, ventriloquie et même un mini concert du groupe britannique MUSE. En 2ème partie, le trio vous dévoile la véritable histoire du Rock’n’Roll avec Les Papys Rockers , une comédie musicale, un grand moment de musique et d’humour qui réunit les générations dans un même éclat de rire. 5 .

Route de Vendôme Droué 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 29 99 27 patrickliberge@orange.fr

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

Music-comedy show in 2 acts!

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Musikalisch-komödiantische Aufführung in 2 Akten!

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Uno spettacolo comico musicale in 2 atti!

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

¡Un espectáculo de comedia musical en 2 actos!

