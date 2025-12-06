Festillésime 41 La Montée des Autres à Courbouzon Courbouzon
Festillésime 41 La Montée des Autres à Courbouzon Courbouzon samedi 6 décembre 2025.
Festillésime 41 La Montée des Autres à Courbouzon
Rue de Champsort Courbouzon Loir-et-Cher
Tarif : 1 – 1 – EUR
1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.
Par La Valise Ondulatoire. Monsieur F aime son chez lui. Il y a une place pour chaque chose et chaque chose est à sa place. Si seulement les autres pouvaient en faire autant ! Chez lui, il respire, il s’envole et il rêve de mille choses et du meilleur des mondes … Seul … Mais les rêves se partagent et le tourbillon de la vie s’invite là où il ne l’attendait pas !
Heureusement, emporté dans ce torrent de rebondissement il ne sera plus seul.
Plongé dans l’altérité, Monsieur F apprendra-t-il à nager ? 1 .
Rue de Champsort Courbouzon 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 01 90 mairie@courbouzon41.fr
English :
In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.
German :
Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.
Italiano :
Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.
Espanol :
En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.
L’événement Festillésime 41 La Montée des Autres à Courbouzon Courbouzon a été mis à jour le 2025-11-20 par Conseil Départemental 41