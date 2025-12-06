Festillésime 41 La Montée des Autres à Courbouzon

Rue de Champsort Courbouzon Loir-et-Cher

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Par La Valise Ondulatoire. Monsieur F aime son chez lui. Il y a une place pour chaque chose et chaque chose est à sa place. Si seulement les autres pouvaient en faire autant ! Chez lui, il respire, il s’envole et il rêve de mille choses et du meilleur des mondes … Seul … Mais les rêves se partagent et le tourbillon de la vie s’invite là où il ne l’attendait pas !

Heureusement, emporté dans ce torrent de rebondissement il ne sera plus seul.

Plongé dans l’altérité, Monsieur F apprendra-t-il à nager ? 1 .

Rue de Champsort Courbouzon 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 01 90 mairie@courbouzon41.fr

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

L’événement Festillésime 41 La Montée des Autres à Courbouzon Courbouzon a été mis à jour le 2025-11-20 par Conseil Départemental 41