Festillésime 41 La Stella Scarlatti(s) Père et Fils à Chaumont-sur-Loire

Chaumont-sur-Loire

Tarif : 25 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Alessandro Scarlatti (1660-1725) et son fils Domenico Scarlatti (1685-1757) sont deux figures majeures de la musique baroque italienne au style différent. D’un côté, Alessandro Scarlatti est surtout reconnu pour son rôle dans le développement de l’opéra napolitain et des formes vocales sacrées. De l’autre, Domenico Scarlatti, formé par son père, dont la musique, influencée par son long séjour en Espagne, est imprégnée d’un style plus léger et ludique, avec des rythmes ibériques.

La Messe La Stella de Domenico Scarlatti s’inscrit dans la tradition baroque italienne tout en exprimant une sensibilité méditative et lumineuse. Elle reflète l’habileté de Scarlatti à équilibrer profondeur spirituelle et virtuosité musicale. 25 .

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

