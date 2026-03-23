Festillésime 41 La Voix des insurgés à Saint-Lubin-en-Vergonnois

Rue de Saint-Bohaire Saint-Lubin-en-Vergonnois Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacles.

Ce concert met en lumière un répertoire méconnu les musiques protestantes telles qu’elles étaient pratiquées dans un cadre privé, en marge des cultes publics. Le Banquet du Roy propose une immersion au cœur de l’univers musical des protestants français de la fin du XVIe siècle, à travers une évocation sensible et poétique d’une veillée imaginaire chez Théodore Agrippa d’Aubigné, figure

majeure des guerres de Religion, à la fois soldat, poète, chroniqueur

et témoin engagé de son temps. 15 .

Rue de Saint-Bohaire Saint-Lubin-en-Vergonnois 41190 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire jeuxdorgue41@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps local authorities and associations to host shows.

L’événement Festillésime 41 La Voix des insurgés à Saint-Lubin-en-Vergonnois Saint-Lubin-en-Vergonnois a été mis à jour le 2026-03-23 par Conseil Départemental 41