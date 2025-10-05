Festillésime 41 Le chant des insectes à Fossé Fossé

20 Rue de Vendôme Fossé Loir-et-Cher

Début : 2025-10-05 15:00:00

Ce spectacle drôle et plein d’aventures délivre aux enfants un message positif sur la tolérance, l’importance de la biodiversité, et de la coopération pour sauver la nature.

Avant de plonger dans l’univers de Le chant des insectes , parents et enfants sont invités à participer à un atelier chant unique de 45 minutes qui précédera le spectacle. Ce moment de partage musical permettra aux spectateurs d’apprendre les refrains des chansons emblématiques qui seront interprétées durant le spectacle. .

20 Rue de Vendôme Fossé 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 04 03 mairiedefosse-41@fosse41.fr

English :

This funny and adventurous show delivers a positive message to children about tolerance, the importance of biodiversity, and cooperation to save nature.

German :

Diese lustige und abenteuerliche Show vermittelt Kindern eine positive Botschaft über Toleranz, die Bedeutung der Artenvielfalt und die Zusammenarbeit zur Rettung der Natur.

Italiano :

Questo spettacolo divertente e avventuroso trasmette ai bambini un messaggio positivo sulla tolleranza, sull’importanza della biodiversità e sulla collaborazione per salvare la natura.

Espanol :

Este espectáculo divertido y lleno de aventuras transmite a los niños un mensaje positivo sobre la tolerancia, la importancia de la biodiversidad y la colaboración para salvar la naturaleza.

