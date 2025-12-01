Festillésime 41 Le chant des insectes à Mareuil-sur-Cher Mareuil-sur-Cher

Festillésime 41 Le chant des insectes à Mareuil-sur-Cher

Monsieur Mandibus, une fourmi rigoureuse à la tête de l’agence France Travail pour les insectes, reçoit une vieille abeille qui lui annonce que les abeilles ne sont plus assez nombreuses pour polliniser à cause de la pollution. Déterminé à les aider, Mandibus se lance dans le recrutement d’insectes.

Ce spectacle drôle et plein d’aventures délivre aux enfants un message positif sur la tolérance, l’importance de la biodiversité, et de la coopération pour sauver la nature. Avant de plonger dans l’univers de Le chant des insectes , parents et enfants sont invités à participer à un atelier chant unique de 45 minutes qui précédera le spectacle. Ce moment de partage musical permettra aux spectateurs d’apprendre les refrains des chansons emblématiques qui seront interprétées durant le spectacle. 5 .

Monsieur Mandibus, a rigorous ant at the head of the France Travail insect agency, receives an old bee who tells him that there aren’t enough bees left to pollinate because of pollution. Determined to help, Mandibus starts recruiting insects.

Monsieur Mandibus, eine strenge Ameise, die die Agentur France Travail für Insekten leitet, erhält von einer alten Biene die Nachricht, dass es wegen der Umweltverschmutzung nicht mehr genug Bienen gibt, um die Bestäubung durchzuführen. Mandibus ist fest entschlossen, ihnen zu helfen, und beginnt, Insekten zu rekrutieren.

Monsieur Mandibus, una formica rigorosa a capo dell’agenzia per gli insetti France Travail, riceve una vecchia ape che gli dice che non ci sono più abbastanza api per impollinare a causa dell’inquinamento. Deciso ad aiutarle, Mandibus inizia a reclutare insetti.

Monsieur Mandibus, una rigurosa hormiga al frente de la agencia de insectos France Travail, recibe a una vieja abeja que le cuenta que no quedan suficientes abejas para polinizar a causa de la contaminación. Decidido a ayudarlas, Mandibus empieza a reclutar insectos.

