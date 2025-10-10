Festillésime 41 Le chant des insectes à Pouillé Pouillé

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Monsieur Mandibus, une fourmi rigoureuse à la tête de l’agence France Travail pour les insectes, reçoit une vieille abeille qui lui annonce que les abeilles ne sont plus assez nombreuses pour

polliniser à cause de la pollution. Déterminé à les aider, Mandibus se lance dans le recrutement d’insectes, mais la tâche n’est pas facile, surtout avec sa secrétaire, la Cigale, qui refuse de travailler. Entre araignées, moustiques, cafards, punaises et poux, les candidats ne manquent pas de surprendre. Ce spectacle drôle et plein d’aventures délivre aux enfants un message positif sur la tolérance, l’importance de la biodiversité, et de la coopération pour sauver la nature. 6 .

Pouillé 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 44 05 mairie-pouille@wanadoo.fr

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

