Festillésime 41 Le P’tit Café de l’Olympia à Theillay

24 Rue de la Pierre Theillay Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le P’tit Café de l’Olympia vous invite à découvrir l’histoire de Sergio,

tenancier d’un bistrot niché à deux pas de la célèbre salle de

spectacle parisienne l’Olympia. De petites confidences en grands

éclats de rire, revivez l’époque dorée des yéyés. Récits touchants,

moments d’humour, chansons connues et souvenirs partagés.

Le P’tit Café de l’Olympia est un véritable bain de douceur et de

mémoire, pensé spécialement pour faire vibrer les cœurs. 5 .

24 Rue de la Pierre Theillay 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 83 38 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festillésime 41 Le P’tit Café de l’Olympia à Theillay Theillay a été mis à jour le 2025-12-17 par Conseil Départemental 41