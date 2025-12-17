Festillésime 41 Le P’tit Café de l’Olympia à Theillay Theillay
24 Rue de la Pierre Theillay Loir-et-Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Le P’tit Café de l’Olympia vous invite à découvrir l’histoire de Sergio,
tenancier d’un bistrot niché à deux pas de la célèbre salle de
spectacle parisienne l’Olympia. De petites confidences en grands
éclats de rire, revivez l’époque dorée des yéyés. Récits touchants,
moments d’humour, chansons connues et souvenirs partagés.
Le P’tit Café de l’Olympia est un véritable bain de douceur et de
mémoire, pensé spécialement pour faire vibrer les cœurs. 5 .
24 Rue de la Pierre Theillay 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 83 38 17
