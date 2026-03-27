Festillésime 41 Les Petits Chanteurs d’Asnières et les Poppys à Sargé-sur-Braye

22 Rue Roger Reboussin Sargé-sur-Braye Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacles.

La chorale des petits chanteurs d’Asnières avec son célèbre groupe des Poppys d’une quarantaine d’enfants, passe régulièrement des séjours de vacances et répétitions dans le Perche. A cette occasion, ils donneront un concert exceptionnel dans l’église Saint-Cyr de Sargé-sur-Braye, en puisant dans leur répertoire de chansons françaises et anglo-saxonnes.

Le concert est donné au profit de la restauration de l’église Saint Martin du XIIe siècle, trésor de l’art médiéval, avec ses peintures murales du XIVe siècle et sa magnifique voûte en bois peinte au XVIe siècle. Des visites guidées auront lieu avant le concert, à partir de 18h, et après le concert, à l’occasion d’un verre offert près de l’église par l’Association. 20 .

22 Rue Roger Reboussin Sargé-sur-Braye 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 30 55 22 13 benoit.charp@gmail.com

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English :

Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps local authorities and associations to host shows.

L’événement Festillésime 41 Les Petits Chanteurs d’Asnières et les Poppys à Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-03-27 par Conseil Départemental 41