Festillésime 41 Les Pommes de ma douche Swing cocktail à Villiers-sur-Loir

Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Les Pommes de ma douche Swing cocktail

C’est en l’an 2000 que ces cinq musiciens, unis par une même passion, se lancent sur la route du swing. Fans de Django, ils s’intéressent au monde gitan et au jazz manouche. Les Pommes de ma douche revendiquent malgré tout leur culture gadjée en rendant hommage à la chanson française et en créant la rencontre

des deux univers. Vingt-cinq ans que les Pommes grattent ensemble et qu’elles ont acquis une cohésion, un liant qui fait plaisir à entendre…

Cocktail et gourmandises offerts 15 .

Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 35 96 07 47 harmoniedevilliers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Les Pommes de ma douche Swing cocktail à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir a été mis à jour le 2026-02-19 par Conseil Départemental 41