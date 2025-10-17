Festillésime 41 L’heure exquise à Pruniers-en-Sologne Pruniers-en-Sologne

Festillésime 41 L’heure exquise à Pruniers-en-Sologne Pruniers-en-Sologne vendredi 17 octobre 2025.

Festillésime 41 L’heure exquise à Pruniers-en-Sologne

Église Pruniers-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Un moment suspendu hors du temps avec un concert de musique classique mettant à l’honneur les mélodies françaises composées sur des poèmes de Paul Verlaine, Victor Hugo, Théodore de

Banville… Les deux choristes lyriques sont accompagnées d’un violoncelle et d’un piano. 18 .

Église Pruniers-en-Sologne 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 05 69 37 amis.eglise.pruniers@gmail.com

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

L’événement Festillésime 41 L’heure exquise à Pruniers-en-Sologne Pruniers-en-Sologne a été mis à jour le 2025-09-23 par Conseil Départemental 41