Festillésime 41 L’heure exquise à Pruniers-en-Sologne Pruniers-en-Sologne
Festillésime 41 L’heure exquise à Pruniers-en-Sologne Pruniers-en-Sologne vendredi 17 octobre 2025.
Festillésime 41 L’heure exquise à Pruniers-en-Sologne
Église Pruniers-en-Sologne Loir-et-Cher
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.
Un moment suspendu hors du temps avec un concert de musique classique mettant à l’honneur les mélodies françaises composées sur des poèmes de Paul Verlaine, Victor Hugo, Théodore de
Banville… Les deux choristes lyriques sont accompagnées d’un violoncelle et d’un piano. 18 .
Église Pruniers-en-Sologne 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 05 69 37 amis.eglise.pruniers@gmail.com
English :
In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.
German :
Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.
Italiano :
Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.
Espanol :
En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.
L’événement Festillésime 41 L’heure exquise à Pruniers-en-Sologne Pruniers-en-Sologne a été mis à jour le 2025-09-23 par Conseil Départemental 41