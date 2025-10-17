Festillésime 41 Lili & Co à Chitenay Chitenay

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Les concerts pop folk de Lili & Co permettent de créer une ambiance festive pour tous les publics. Ils revendiquent leur plume féminine et l’urgence de vivre, avec un sens de l’humour et du partage qui ne s’oublie pas. Ils se produisent en festivals, cafés concerts, fêtes de villages, théâtres, avec plus de 200 concerts à leur actif. Le quatuor avec violon, contrebasse, guitare et chant, permet une grande proximité avec le public. De vraies musiques en live composées et jouées par des musiciens engagés avec souvent des moments d’improvisation pour surprendre ! Pas d’électro, pas de bandes son du vivant ! 5 .

3 Rue du Hou Chitenay 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

