Festillésime 41 Lucy and the Daddies à la Ferté-Beauharnais La Ferté-Beauharnais

Festillésime 41 Lucy and the Daddies à la Ferté-Beauharnais
102 Rue de l’Abreuvoir La Ferté-Beauharnais Loir-et-Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.
Lucy and the Daddies avec Lucie Sassier, Pierre Mager, Bastien Weeger,
Giovanni Colletti
Le projet musical reprend un répertoire de chansons swing des États-Unis à la France en passant par l’Europe de l’Est.
Vous entendrez des airs popularisés par les plus grands artistes Édith Piaf, The Andrew’s Sisters, Frank Sinatra, Yves Montand, Ella Fitzgerald, Django Reinhardt, Boris Vian, Charles Trenet… 12 .
102 Rue de l’Abreuvoir La Ferté-Beauharnais 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 83 60 74 lafertebeauharnais@orange.fr
English :
Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.
