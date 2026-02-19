Festillésime 41 Lucy and the Daddies à la Ferté-Beauharnais La Ferté-Beauharnais

Festillésime 41 Lucy and the Daddies à la Ferté-Beauharnais

102 Rue de l’Abreuvoir La Ferté-Beauharnais Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

2026-03-07 20:30:00

2026-03-07

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Lucy and the Daddies avec Lucie Sassier, Pierre Mager, Bastien Weeger,

Giovanni Colletti

Le projet musical reprend un répertoire de chansons swing des États-Unis à la France en passant par l’Europe de l’Est.

Vous entendrez des airs popularisés par les plus grands artistes Édith Piaf, The Andrew’s Sisters, Frank Sinatra, Yves Montand, Ella Fitzgerald, Django Reinhardt, Boris Vian, Charles Trenet… 12 .

102 Rue de l’Abreuvoir La Ferté-Beauharnais 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 83 60 74 lafertebeauharnais@orange.fr

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

