Festillésime 41 Mariotte à Pray Pray

Festillésime 41 Mariotte à Pray

5 Rue Pierre de Ronsard Pray Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Mariotte est le deuxième prénom de la chanteuse, inspiré de l’héroïne de la BD Les Compagnons du crépuscule. Elle mélange un folk francophone électrique avec des arrangements énergiques et des influences variées, bousculant les codes de la chanson avec

sa poésie et un jeu de guitare d’inspiration nord-africaine. 10 .

5 Rue Pierre de Ronsard Pray 41190 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 82 21 bazartsterre@gmail.com

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

