Festillésime 41 Maudits Français à Monthou-sur-Cher

Monthou-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Une invitation musicale au voyage, entre chants à répondre, chansons à boire, ballades, complaintes et airs à danser. Une expérience musicale hors du temps, collective et participative pour retrouver le goût simple de la convivialité et de la fraternité dans une ambiance chaleureuse digne d’un pub irlandais ou d’une veillée canadienne. Le tout, bien sûr, chanté en français ! 12 .

Monthou-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 72 66 amis.tasciaca@orange.fr

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

