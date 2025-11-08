Festillésime 41 Najoi Bel Hadj à Lancé Lancé

Festillésime 41 Najoi Bel Hadj à Lancé

9 Rue Saint-Martin Lancé Loir-et-Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Festillésime 41 Najoi Bel Hadj à Lancé. Dans l’album Wavering, que l’on peut traduire par oscillation , hésitation , Najoi dévoile ses chansons comme une conteuse d’histoires. Elle nous raconte, avec sobriété, délicatesse et détermination, le baptême d’une femme en quête de sens et d’amour, en donnant à voir tous les doutes et toutes les hésitations que cela lui a demandé de visiter. Najoi propose deux ateliers corps et voix ouverts à tous tarif 10€. 7 .

9 Rue Saint-Martin Lancé 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 93 89 90 bazartsterre@gmail.com

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

