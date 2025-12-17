Festillésime 41 Olivier de Benoist nouveau spectacle à Naveil

3 Rue du Gris d’Aunis Naveil Loir-et-Cher

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Démarrez 2026 avec le sourire !

Olivier de Benoist nouveau spectacle à Naveil. Olivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille. Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité. La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi Pour vivre heureux, vivons caché certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. 40 .

3 Rue du Gris d’Aunis Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 73 57 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Start 2026 with a smile!

L’événement Festillésime 41 Olivier de Benoist nouveau spectacle à Naveil Naveil a été mis à jour le 2025-12-17 par OT de Vendome Territoires Vendomois