Festillésime 41 Où est passé le Pirassoupi ? à Monthou-sur-Bièvre

6 bis Rue de Montrichard Monthou-sur-Bièvre Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Spectacle qui entraîne les enfants dans une sorte de chasse au trésor pendant laquelle ils devront résoudre des énigmes et suivre les indices donnés afin de trouver le Pirassouppi, animal fantastique mi-chèvre, mi- licorne, que personne n’a encore jamais vu. Ils seront guidés dans leur enquête par un coq, une grenouille, un canard, une nymphe taquine, une sirène orgueilleuse, une puce agaçante et tout un bestiaire extraordinaire. Dans ce conte à la fois amusant et poétique, les jeunes spectateurs vont découvrir une multitude d’instruments de musique. 5 .

6 bis Rue de Montrichard Monthou-sur-Bièvre 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 44 41 16 sivubeauregard41@yahoo.ca

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

L’événement Festillésime 41 Où est passé le Pirassoupi ? à Monthou-sur-Bièvre Monthou-sur-Bièvre a été mis à jour le 2025-11-20 par Conseil Départemental 41