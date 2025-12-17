Festillésime 41 Où est passé le Pirassouppi ? à la Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor

Festillésime 41 Où est passé le Pirassouppi ? à la Chaussée-Saint-Victor

Route Nationale La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date :

31 janvier 2026, 15:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Deux musiciens découvrent une partition ancienne renfermant

un mystérieux message caché. Il n’en faut pas plus pour éveiller

leur curiosité et entraîner petits et grands dans une enquête

musicale, à la recherche d’un drôle d’animal. Entre le conte musical

et le théâtre d’objets, les deux artistes, multi-instrumentistes et

chanteurs, entraînent les enfants dans un tourbillon de rencontres

fantastiques. 12 .

Route Nationale La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 54 90 49 lecarroir.mairie@lcsv.fr

English :

Two musicians discover an ancient score containing a

a mysterious hidden message.

