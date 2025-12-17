Festillésime 41 Où est passé le Pirassouppi ? à la Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor
Festillésime 41 Où est passé le Pirassouppi ? à la Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor samedi 31 janvier 2026.
Route Nationale La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher
Tarif : 12 EUR
15:00:00
2026-01-31
Deux musiciens découvrent une partition ancienne renfermant
un mystérieux message caché.
un mystérieux message caché. Il n’en faut pas plus pour éveiller
leur curiosité et entraîner petits et grands dans une enquête
musicale, à la recherche d’un drôle d’animal. Entre le conte musical
et le théâtre d’objets, les deux artistes, multi-instrumentistes et
chanteurs, entraînent les enfants dans un tourbillon de rencontres
fantastiques.
Route Nationale La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 54 90 49 lecarroir.mairie@lcsv.fr
English :
Two musicians discover an ancient score containing a
a mysterious hidden message.
L’événement Festillésime 41 Où est passé le Pirassouppi ? à la Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2025-12-17 par Conseil Départemental 41