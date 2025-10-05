Festillésime 41 Pages célèbres de la musique classique à Châtres-sur-Cher Châtres-sur-Cher
Festillésime 41 Pages célèbres de la musique classique à Châtres-sur-Cher Châtres-sur-Cher dimanche 5 octobre 2025.
Église Saint-Martin Châtres-sur-Cher Loir-et-Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.
Le quatuor Arabesques réunit quatre amis musiciens très
expérimentés qui se sont donnés pour mission la promotion du
répertoire du quatuor à cordes auprès d’un large public. Ce concert
permettra aux spectateurs d’entamer un voyage musical sur des
mélodies de grands compositeurs tels que Strauss, Offenbach,
Rossini, Bizet… 12 .
Église Saint-Martin Châtres-sur-Cher 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 13 75 13
English :
In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.
German :
Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.
Italiano :
Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.
Espanol :
En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.
