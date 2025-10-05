Festillésime 41 Pages célèbres de la musique classique à Châtres-sur-Cher Châtres-sur-Cher

Église Saint-Martin Châtres-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Le quatuor Arabesques réunit quatre amis musiciens très

expérimentés qui se sont donnés pour mission la promotion du

répertoire du quatuor à cordes auprès d’un large public. Ce concert

permettra aux spectateurs d’entamer un voyage musical sur des

mélodies de grands compositeurs tels que Strauss, Offenbach,

Rossini, Bizet… 12 .

Église Saint-Martin Châtres-sur-Cher 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 13 75 13

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

