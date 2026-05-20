Mesland

Festillésime 41 Promenade musicale et buissonnière à Mesland

26B Route de Touraine Mesland Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacle

CabarettO c’est deux étincelles saltimbanques complices dans un cirque de pacotille, laissez-vous prendre au jeu ! Place à l’absurditum contagium et sa merveilleuse ménagerie de l’étrange. Fougère magique (par Vent de lune) Une balade contée interactive, musicale et théâtrale pour explorer la nature sur la trace des lutins. Monsieur Sotré et Mzelle Brindille vous guident dans leur village. Un sortilège a frappé, aidez-les à rétablir l’ordre. .

26B Route de Touraine Mesland 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire scene.buissonniere@lilo.org

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English :

Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps communes and associations to host shows

L’événement Festillésime 41 Promenade musicale et buissonnière à Mesland Mesland a été mis à jour le 2026-05-20 par Conseil Départemental 41