Festillésime 41 Soirée antillaise à Thésée Thésée

Festillésime 41 Soirée antillaise à Thésée

Allée de la Mairie Thésée Thésée Loir-et-Cher

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Soirée antillaise. Dîner spectacle. À travers la musique et la danse, Cocobamboo met en lumière des formes d’expression emblématiques des Antilles la biguine, le zouk, le gwoka ou encore la mazurka créole. Ces rythmes, porteurs d’histoire et de mémoire, témoignent du métissage et de la vitalité de la culture caribéenne.

L’orchestre restitue avec authenticité la diversité des sonorités traditionnelles et contemporaines, tandis que les ballets donnent vie, par la danse, aux valeurs de transmission, de fête et de convivialité qui animent le patrimoine antillais. 12 .

Allée de la Mairie Thésée Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

