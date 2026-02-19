Festillésime 41 Soirée cabaret So Sassy à Beauce la Romaine Beauce la Romaine

Festillésime 41 Soirée cabaret So Sassy à Beauce la Romaine

3 Place du Souvenir Beauce la Romaine Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-03-14 20:30:00

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Soirée cabaret So Sassy par The Sassy Swingers

Ce sextet s’approprie les sonorités des brass bands dixieland de La Nouvelle-Orléans. En passant par le jazz, le blues, la musique créole, l’anglais et le français, avec pour inspirations principales Louis Armstrong, l’ambassadeur du dixieland, Bessie Smith, l’impératrice du blues, ainsi que des nombreux groupes actuels

New Orleans, le groupe n’oublie pas d’allier à ces influences sa

French touch sassyesque .

Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une pin-up Sassy à la voix sexy et des instruments insolites, le tout dans un style délicieusement rétro… Irrésistible et contagieux ! 12 .

3 Place du Souvenir Beauce la Romaine 41240 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 69 76 13 bellangervf@wanadoo.fr

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

