Festillésime 41 Soirée Irlandaise à Seigy Seigy

Festillésime 41 Soirée Irlandaise à Seigy

2 Rue des Cordeaux Seigy Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Stiltons est un quartet de musique irlandaise. Il puise son répertoire

dans les morceaux traditionnels, qu’il réinterprète à sa manière,

tout en gardant les grandes références du style. Des jigs, des reels,

des ballades ou des polkas vous feront gigoter les pieds, dodeliner

et même danser !

Restauration sur place. 15 .

2 Rue des Cordeaux Seigy 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 36 68 30 animation.flsa41@gmail.com

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

