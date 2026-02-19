Festillésime 41 Sous le poids des plumes à Le Controis-en-Sologne

1 Bis Route de l’Orme Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Quatre danseurs hip-hop, à travers la poésie de leurs corps, nous plongent dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie.

Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui mêlent danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets. .

1 Bis Route de l’Orme Le Controis-en-Sologne 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 57 05 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Sous le poids des plumes à Le Controis-en-Sologne Le Controis-en-Sologne a été mis à jour le 2026-02-19 par Conseil Départemental 41