Festillésime 41 Super Chouette à Saint-Ouen Saint-Ouen

Dimanche 2026-02-22 15:00:00

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Chouette adore les livres. Et si leurs histoires devenaient réalité, entraînant Chouette dans un grand voyage ? Avec Chouette, l’univers des albums pour enfants rencontre les classiques comme l’Odyssée et Don Quichotte. Dragon, viking ou tempête sont au rendez-vous de ce spectacle de théâtre d’objets. 2 .

36 rue Georges Carré Saint-Ouen 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 73 31 00

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

