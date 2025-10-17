Festillésime 41 Sweet Lady les passantes à Couzy-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse

Festillésime 41 Sweet Lady les passantes à Couzy-sur-Cisse

Valloire-sur-Cisse Loir-et-Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Comme Brassens dans sa chanson Les passantes , les artistes voulaient dédier ce spectacle à toutes les femmes qu’ils aiment. Un florilège de chansons des plus grands artistes français tels

que Brassens, Brel, Claude François, Le Forestier, Fugain, Noir désir…revisitées à la sauce Sweet lady soul-jazz, soleil, féminité et modernité. 8 .

Valloire-sur-Cisse 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 33 55 45 mairie@valloire-sur-cisse.fr

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

