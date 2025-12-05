Festillésime 41 The Banshee à Monthou-sur-Bièvre

6 bis Rue de Montrichard Monthou-sur-Bièvre Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-12-05 20:30:00

2025-12-05

2025-12-05

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

The Banshee est un groupe de folk-rock à consonances celtiques et irlandaises de Blois. Le spectacle est composé de musiques chantées et instrumentales, puisant dans le répertoire traditionnel irlandais et breton, le tout revisité à la sauce rock ! Avec un violon, des voix, des guitares acoustique, électrique et basse et une batterie, les quatre musiciens de The Banshee vous feront danser et rêver tout au long de votre soirée. 10 .

6 bis Rue de Montrichard Monthou-sur-Bièvre 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 44 41 16 sivubeauregard41@yahoo.ca

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

L’événement Festillésime 41 The Banshee à Monthou-sur-Bièvre Monthou-sur-Bièvre a été mis à jour le 2025-11-20 par Conseil Départemental 41