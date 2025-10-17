Festillésime 41 Tous en scène à Salbris Salbris

55 Rue des Cousseaux Salbris Loir-et-Cher

Tarif : 15 EUR

17 octobre 2025 20:30:00

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Tous en scène réunit les professeurs de l’école de musique et les figures locales du monde musical Salbrisien. Tous ces musiciens professionnels se sont associés à la compagnie Les Poupées Russes pour la mise en scène et la danse. La diversité des instruments et le parcours de chaque musicien permet de proposer au public un répertoire extrêmement variédans tous les styles. 15 .

55 Rue des Cousseaux Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 96 81 77 culture@salbris.fr

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

German :

Festillésime 41 ist eine Maßnahme des Departements, die den Gemeinden Unterstützung und Begleitung bei der Organisation von Aufführungen bietet.

Italiano :

Festillésime 41 è un programma dipartimentale che offre agli enti locali sostegno e assistenza nell’organizzazione di spettacoli.

Espanol :

Festillésime 41 es un dispositivo departamental que ofrece a las colectividades locales apoyo y asistencia para la organización de espectáculos.

