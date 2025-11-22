Festillésime 41 Tribute TNT-AC/DC à Mer Mer

Festillésime 41 Tribute TNT-AC/DC à Mer

Place de la Halle Mer Loir-et-Cher

Début : 2025-11-22 21:00:00

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

1ère partie à 19 h groupe Pop-Rock Blésois TTG-(Ouverture des portes à 18 h). Après 3 ans de tournée dans les plus grandes salles de France, TNT AC/DC revient en 2025 avec un tout nouveau show basé sur l’incontournable live at Donington de 1991. Qui ne connaît pas les standards highway to hell , black in black

ou encore let there be rock ou qui n’a essayé de faire le fameux duck walk d’Angus Young dans son salon ?

Revivez pendant presque 2 heures le plus célèbre concert du fameux quintet de rock !

The best European Tour AC DC Tribute Band www.tntacdctribute.com 33 .

