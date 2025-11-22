Festillésime 41 Tribute TNT-AC/DC à Mer Mer
Place de la Halle Mer Loir-et-Cher
Tarif : 33 – 33 – EUR
En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.
1ère partie à 19 h groupe Pop-Rock Blésois TTG-(Ouverture des portes à 18 h). Après 3 ans de tournée dans les plus grandes salles de France, TNT AC/DC revient en 2025 avec un tout nouveau show basé sur l’incontournable live at Donington de 1991. Qui ne connaît pas les standards highway to hell , black in black
ou encore let there be rock ou qui n’a essayé de faire le fameux duck walk d’Angus Young dans son salon ?
Revivez pendant presque 2 heures le plus célèbre concert du fameux quintet de rock !
The best European Tour AC DC Tribute Band www.tntacdctribute.com 33 .
Place de la Halle Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
English :
In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.
German :
Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.
Italiano :
Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.
Espanol :
En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.
