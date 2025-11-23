Festillésime41 J.O.K.E et les Papy’s Rockers à Droué Droué

Route de Vendôme Droué Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : Dimanche 2025-11-23 14:30:00

2025-11-23

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Festillésime41 J.O.K.E et les Papy’s Rockers à Droué. Spectacle musico-comique en deux actes.

Les Pirates de l’Air vous emmènent dans un univers où tout est permis. Une maîtrise parfaite de la scène, un son de qualité, et des possibilités innombrables de par leur multidisciplinarité ; guitare à quatre mains, magie de scène comique, compositions humoristiques, ventriloquie et même un petit hommage au groupe britannique Muse. En deuxième partie, le trio vous dévoile la véritable histoire du rock’n’roll avec Les Papy’s Rockers, une comédie musicale, un grand moment de musique et d’humour qui réunit les générations dans un même éclat de rire. 5 .

Route de Vendôme Droué 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 29 99 27 patrickliberge@orange.fr

English :

In 2025, Festillésime 41 offers a rich program of 67 shows in 56 towns, covering a wide variety of genres for all audiences in Loir-et-Cher.

German :

Im Jahr 2025 bietet Festillésime 41 ein reichhaltiges Programm mit 67 Aufführungen in 56 Gemeinden, das eine große Vielfalt an Genres für alle Zuschauer im Loir-et-Cher abdeckt.

Italiano :

Nel 2025, Festillésime 41 offre un ricco programma di 67 spettacoli in 56 città, che coprono un’ampia varietà di generi per tutti i pubblici del Loir-et-Cher.

Espanol :

En 2025, el Festillésime 41 ofrece una rica programación de 67 espectáculos en 56 ciudades, que abarcan una gran variedad de géneros para todos los públicos del Loir-et-Cher.

