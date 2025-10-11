Festillésime41 Quatuor Divertimento à Sougé Sougé

Festillésime41 Quatuor Divertimento à Sougé Sougé samedi 11 octobre 2025.

Festillésime41 Quatuor Divertimento à Sougé

Sougé Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

En 2025, Festillésime 41 propose une programmation riche de 67 spectacles dans 56 communes, couvrant une large variété de genres pour tous les publics du Loir-et-Cher.

Festillésime41 Quatuor Divertimento à Sougé. Le quatuor Divertimento vous fait découvrir

l’originalité et la richesse de sa formation à travers un choix d’œuvres représentatives des différentes époques de l’histoire de la musique. Son répertoire, allant de la Renaissance à l’époque contemporaine, en passant par le jazz et la musique populaire, constitue un programme musical varié. .

Sougé 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 44 43

English :

Patrick Truel and Gaby Bopeuloula don’t know each other. Musicians, singers and noisemakers, they’re going to have to play together. The only problem is that the technician hasn’t finished setting up, and the audience is about to arrive.

German :

Patrick Truel und Gaby Bopeuloula kennen sich nicht. Als Musiker, Sänger und Geräuschemacher müssen sie zusammen auftreten. Die einzige Sorge ist, dass der Techniker noch nicht alles aufgebaut hat und das Publikum bald eintrifft.

Italiano :

Patrick Truel e Gaby Bopeuloula non si conoscono. Musicisti, cantanti e tecnici del suono, dovranno suonare insieme. L’unico problema è che il tecnico non ha ancora finito di montare il tutto e il pubblico sta per arrivare.

Espanol :

Patrick Truel y Gaby Bopeuloula no se conocen. Músicos, cantantes y técnicos de sonido, van a tener que tocar juntos. El único problema es que el técnico no ha terminado de montar y el público está a punto de llegar.

L’événement Festillésime41 Quatuor Divertimento à Sougé Sougé a été mis à jour le 2025-08-16 par ADT41