Festillsime 41 Latitude Scène à Prunay-Cassereau Prunay-Cassereau

Festillsime 41 Latitude Scène à Prunay-Cassereau

11 Rue de l’Hôtel de ville Prunay-Cassereau Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Né en 2014, le groupe Latitude Scène réunit trois musiciens et une chanteuse, qui déploient sur scène une énergie ravageuse et très communicative. Sous des influences soul, funk et rock, ils partagent avec leur public un esprit festif et convivial et surtout une grande envie de s’éclater ! 5 .

11 Rue de l’Hôtel de ville Prunay-Cassereau 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 88 30 67 prunay-cassereau@wanadoo.fr

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

